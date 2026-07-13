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Este miércoles inicia devolución de depósitos en dólares; conozca el cronograma oficial

Desde el 15 de julio comenzará el reintegro para ahorristas con depósitos de entre $us 1.001 y $us 3.000, según el calendario establecido por el Banco Central de Bolivia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/07/2026 12:49

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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El Banco Central de Bolivia (BCB) recordó que este miércoles 15 de julio comenzará la devolución de depósitos en dólares a los ahorristas del sistema financiero, de acuerdo con el cronograma oficial aprobado para la gestión 2026.

Desembolsos

La primera etapa contempla la restitución de montos comprendidos entre $us 1.001 y $us 3.000. Posteriormente, los desembolsos se realizarán de manera escalonada hasta completar la devolución de todos los depósitos.

El cronograma establecido por el BCB es el siguiente:

  • 15 de julio de 2026: entre $us 1.001 y $us 3.000.

  • 14 de agosto de 2026: entre $us 3.001 y $us 5.000.

  • 15 de septiembre de 2026: entre $us 5.001 y $us 8.000.

  • 15 de octubre de 2026: entre $us 8.001 y $us 10.000.

  • 16 de noviembre de 2026: entre $us 10.001 y $us 15.000.

  • 14 de diciembre de 2026: entre $us 15.001 y $us 20.000.

  • 15 de enero de 2027: entre $us 20.001 y $us 30.000.

  • 15 de febrero de 2027: entre $us 30.001 y $us 50.000.

  • Desde el 15 de marzo de 2027: devolución del saldo restante, que continuará en abril, mayo, junio y julio de 2027 hasta completar el proceso.

El Banco Central recomendó a los ahorristas consultar con su entidad financiera la modalidad y los procedimientos para acceder a la devolución de sus depósitos, conforme al calendario establecido.

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