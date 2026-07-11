Gremiales señalan afectaciones por el dólar flexible

El reciente tipo de cambio flexible implementado por el Gobierno nacional ha generado una fuerte preocupación en la Confederación de Gremiales de Bolivia debido al encarecimiento de los costos de importación, tal como lo menciona César Gonzales, ejecutivo del sector.

En este sentido, explicó que la medida golpea a sus afiliados que son pequeños, medianos y grandes comerciantes, señalando que "entre los grandes están los importadores y ahí es donde está afectando en un 3% a 8%, según estimaciones de compañeros que arribaron a La Paz".

Gonzales indicó que la principal diferencia económica se concentra en el pago de los tributos aduaneros, los cuales se calculaban previamente sobre la base de la cotización oficial de la divisa estadounidense. "Es importante mencionar que el dólar, que en su momento el oficial estaba a Bs. 6,97, sobre ese monto cobraban el arancel; ahora que ya existe el dólar flexible, ese arancel se paga a 10 bolivianos", detalló el dirigente gremial.

En este contexto, Gonzales indicó que el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5646 como un mecanismo de alivio inmediato para reducir la carga impositiva de las compras externas.

Sin embargo, la dirigencia considera que esta rebaja del 5% es apenas un primer paso ante la magnitud del problema y Gonzales sentenció que "ese paliativo ayuda, pero no es suficiente, hay que analizar otras medidas".

El sector gremial denuncia que los criterios utilizados por la Aduana Nacional para tasar los productos importados carecen de transparencia técnica y elevan los impuestos de manera arbitraria. El ejecutivo ejemplificó este descontento al manifestar que "este tema del ICE (Impuesto al Consumo Específico) se podría manejar y por otra parte la valoración a las mercancías que se compran del exterior; por ejemplo, se compra en 10 mil dólares y la aduana lo valora en 15 mil dólares, desconocemos de dónde sacan esos valores".

Negociaciones en curso

Tras debatir la situación en un ampliado nacional, una comitiva de diez representantes sectoriales asistió al Ministerio de Economía y Finanzas para instalar mesas de diálogo con el Viceministerio de Políticas Tributarias.

Al concluir el encuentro, Gonzales reafirmó la postura de su sector al asegurar que "ya se ha planteado esta problemática y ver estas soluciones desde la realidad económica, las medidas planteadas por el sector gremial que ayudarían son dos puntos: el ICE y la valoración de mercancías".

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