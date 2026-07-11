Cámara Automotor destaca beneficio para eléctricos, aunque señala otros obstáculos

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) calificó como una medida positiva la aprobación del Decreto Supremo N.º 5653, mediante el cual el Gobierno estableció una alícuota del 0% del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la importación de vehículos completamente eléctricos. No obstante, el sector sostiene que el beneficio, por sí solo, no resolverá las dificultades que enfrenta la actividad importadora.

El gerente de la CAB, Luis Orlando Encinas, señaló que la eliminación del ICE constituye un incentivo importante en un contexto marcado por la escasez de gasolina y diésel, situación que ha incrementado el interés de la población por adquirir vehículos eléctricos.

"Todo es bueno dentro de lo complejo que estamos viviendo en el país. Es un incentivo, pero se diluye frente a otros costos y dificultades", afirmó.

Encinas explicó que el precio final de los vehículos no depende únicamente del ICE, sino también de otros tributos, costos de importación, fletes, seguros, la falta de divisas para realizar pagos al exterior y gastos adicionales ocasionados por la permanencia de los motorizados en puertos.

Según datos de la Cámara Automotor Boliviana, el parque automotor eléctrico del país alcanza actualmente los 3.531 vehículos. Solo durante el primer semestre de 2026 se importaron 1.683 unidades, una cifra que refleja el crecimiento de la demanda impulsado por la crisis de combustibles.

"El problema que ha habido con el tema del combustible ha generado un interés muy grande por comprar un vehículo eléctrico", afirmó.

No obstante, advirtió que la falta de infraestructura sigue siendo uno de los principales desafíos. "En todo Bolivia hay solamente 12 electrolineras. No existe una red que permita viajar con tranquilidad de un departamento a otro", señaló.

Asimismo, pidió que las políticas de incentivo vayan acompañadas de medidas que faciliten la importación legal, reduzcan los costos logísticos y fortalezcan la infraestructura necesaria para impulsar la transición hacia vehículos eléctricos.

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