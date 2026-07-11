La gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Gisela Morales, explicó que el sector exportador se declaró en emergencia debido al impacto acumulado de los más de 50 días de bloqueos, la falta de diésel, los problemas logísticos y la incertidumbre por el nuevo tipo de cambio.

Morales señaló que la paralización no solo generó pérdidas económicas, sino también dificultades para cumplir compromisos internacionales y sostener la imagen del país ante clientes del exterior.

Piden atención del presidente

La representante de la Caneb afirmó que el sector exportador es clave para la economía nacional porque genera divisas para el país, por lo que pidió que no solo los ministros, sino también el presidente, atiendan sus demandas.

“Nosotros somos los que estamos atrayendo divisas al país”, sostuvo Morales, al remarcar que el sector minero representa más del 50% de las exportaciones, pero también existen rubros importantes como la agroindustria y las manufacturas.

Diésel, el principal problema

Morales identificó al diésel como uno de los puntos más urgentes para el sector exportador, debido a que es un insumo fundamental para el transporte de carga, la logística y la salida de productos hacia mercados internacionales.

“Sin duda, el diésel es un insumo sumamente importante ahora para todo lo que es el sector exportador”, señaló.

La ejecutiva indicó que, aunque el Gobierno atribuye el problema a factores logísticos, la cadena exportadora necesita estabilidad y previsibilidad para producir, transportar y cumplir contratos.

Pérdida de mercados e imagen debilitada

La gerente de Caneb advirtió que los bloqueos no solo dejaron un daño económico, sino también la pérdida de mercados internacionales y una afectación a la imagen de Bolivia como proveedor confiable.

“Tienen que comprender que nuestros clientes están en el exterior”, afirmó Morales, al señalar que los problemas internos repercuten directamente en la confianza de los compradores internacionales.

Según la representante, el país no puede permitirse interrupciones constantes en la cadena de exportación si busca sostener empleo, inversión y estabilidad.

Preocupación por el tipo de cambio

Morales también se refirió al nuevo régimen cambiario y señaló que el sector entiende que era una medida que debía aplicarse en algún momento; sin embargo, cuestionó que algunas instituciones públicas no hayan planificado cómo adecuarse al nuevo esquema.

Explicó que el sector minero, el mayor exportador del país, enfrenta dificultades porque algunas entidades aplican el tipo de cambio de manera diaria, mientras que la Aduana lo hace de forma semanal.

Para Caneb, esta diferencia genera problemas de planificación, especialmente en contratos internacionales y operaciones vinculadas al proceso de exportación.

Piden reglas semanales o quincenales

La gerente planteó que el uso del tipo de cambio sea más previsible, ya sea de forma semanal o quincenal, para evitar afectaciones inmediatas a las empresas exportadoras.

“Nosotros como sector lo que tenemos que hacer es planificar”, señaló Morales, al indicar que la variación diaria complica la toma de decisiones y la ejecución de contratos con compradores del exterior.

Caneb trabajó 39 puntos

Morales informó que la Cámara Nacional de Exportadores realizó una mesa de trabajo de emergencia en la que se presentaron 39 puntos para atender las dificultades del sector.

Aclaró que la Caneb no busca llegar al Gobierno únicamente con una lista de problemas, sino con propuestas concretas para generar alternativas para el sector y para el país.

“Vamos a ir con propuestas puntuales”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play