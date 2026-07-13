Trabajadores en salud de Santa Cruz anuncian paro de 24 horas para este martes ante falta de sueldos y bonos

La crisis en el sistema de salud pública se profundiza. Tras una asamblea general que congregó a sindicatos de la capital y de las distintas provincias, la Federación de Trabajadores en Salud de Santa Cruz determinó activar un paro de actividades de 24 horas para este martes 14 de julio.

La medida responde al incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de junio, una problemática que ya mantiene en vilo a otros sectores médicos. Sin embargo, en el caso de los trabajadores de salud, la protesta suma una segunda demanda: la cancelación del "bono viático vacunación", un beneficio laboral que debió ser desembolsado el pasado 6 de julio y que hasta la fecha no ha sido efectivo.

El secretario ejecutivo de la federación, Robert Hurtado, lamentó tener que llegar a estas instancias y responsabilizó de manera conjunta a los tres niveles del Estado por la falta de coordinación y la falta de pagos.

"Hemos determinado, por incumplimiento de las autoridades del Ministerio de Salud, Gobernación y Alcaldía, ingresar en un paro de 24 horas ante el incumplimiento de la cancelación del sueldo y de nuestro bono de vacunación. Que cumplan. Nosotros hemos trabajado como ellos querían y lamentablemente venimos arrastrando estos sueldos", reclamó Hurtado.

Al igual que el Colegio Médico, la dirigencia de los trabajadores en salud dejó abierta la posibilidad de frenar la protesta si las autoridades agilizan las transferencias económicas en las próximas horas. Hurtado aclaró que el sector se mantendrá en vigilia y que, de recibir una respuesta favorable o confirmarse los abonos en el transcurso de la tarde de hoy, el paro de mañana será suspendido de manera inmediata para no perjudicar a la población.

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