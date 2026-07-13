Médicos de Santa Cruz acatan paro nacional por sueldos pendientes

El Colegio Médico de Santa Cruz se sumó este lunes al paro nacional de salud en protesta por el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de junio. Los profesionales del sector exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento inmediato de sus obligaciones financieras, una situación que consideran inusual y lamentable.

A pesar de la medida de presión, la suspensión de las protestas podría darse en las próximas horas. Humberto Vargas, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, informó que la noche de ayer mantuvieron una reunión virtual vía Zoom con la Ministra de Salud, en la cual las autoridades gubernamentales se comprometieron a viabilizar los depósitos durante la mañana de hoy.

"Inmediatamente sean abonados los salarios, pues se van a suspender todas las medidas. Es el mes de junio, nunca se había dado este tipo de retraso, es muy rara vez, no entendemos cuál ha sido el problema. Esperamos que se solucione lo más pronto el día de hoy y volvemos a las actividades normales", manifestó Vargas.

El dirigente médico destacó la predisposición del Gobierno central para resolver el conflicto, señalando que la convocatoria al diálogo demuestra "buena voluntad" y seriedad por parte del Ministerio. Los profesionales en salud estiman que la situación administrativa se regularizará por completo hacia el mediodía, permitiendo el retorno inmediato a la atención médica regular.

Vargas extendió una disculpa a la ciudadanía por los perjuicios ocasionados y demandó una mejor gestión interna a las autoridades nacionales para evitar que este escenario se repita. "Como cualquier servidor público, como cualquier persona, se desea obviamente recibir su sueldo a fin de mes, y es lamentable que cada vez tengamos este tipo de problemas", expresó.

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