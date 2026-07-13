Invitan a participar de tradicional carrera pedestre “16 de Julio” por fiestas julias de La Paz

En el marco de los 217 años de la Gesta Libertaria de La Paz, la Escuela Superior de Formación de Maestros “Antonio José de Sucre” (Insef) lanzó la convocatoria para la tradicional carrera pedestre “16 de Julio”, que este año celebrará su versión número 54 con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros.

Una carrera en honor a La Paz

El director general del Insef, Wilson Ramos, informó que la actividad se organiza de manera conjunta con el Viceministerio de Deportes y contará con el apoyo de otras instituciones.

“Son 95 años de vida institucional que tiene nuestra institución y, en razón de eso, hemos organizado la carrera pedestre del 16 de julio. Ya son 54 versiones de la carrera”, destacó.

La autoridad explicó que inicialmente la competencia estaba dirigida únicamente a estudiantes del Insef, pero desde la gestión pasada fue ampliada para incluir a exalumnos, docentes y población en general.

Atletismo para todos: Podrá participar el público en general

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Atlética de Bolivia, Guido Morales, detalló que la prueba de 3 kilómetros está destinada a niños de entre 9 y 13 años, mientras que las distancias de 5 y 10 kilómetros estarán abiertas a estudiantes, atletas y público en general.

“Tenemos alrededor de 400 niños inscritos. Estamos muy felices por esta categoría promocional para todos los niños de La Paz, El Alto y provincias”, señaló.

La carrera se desarrollará este jueves 16 de julio como parte de las actividades conmemorativas por la efeméride paceña y las inscripciones continúan abiertas para las diferentes categorías.

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