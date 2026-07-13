El crudo frío no da tregua en el país y expertos alertan alza de IRAs

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ratificó que las bajas temperaturas y las condiciones extremas de invierno continuarán golpeando con fuerza a distintas regiones del país.

Bajas temperaturas arrasan con el país

Para los próximos días se pronostica un recrudecimiento del clima, caracterizado por heladas en los municipios de los valles de Tarija, Cochabamba y Potosí, además de ráfagas de viento en el oriente que superarán los 60 kilómetros por hora.

Este panorama climático coincide con un sostenido ascenso de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido a que la población ha relajado por completo las medidas de prevención básicas en espacios cerrados y vehículos de servicio público.

Falta de empatía en el transporte público

En las calles de la sede de Gobierno, los usuarios del transporte colectivo exteriorizaron su preocupación y malestar por la falta de empatía de los pasajeros que presentan sintomatología visible. Las denuncias ciudadanas apuntan a que las personas con resfríos tosen o estornudan sin cubrirse ni portar mascarillas, reaccionando de forma agresiva cuando se les solicita el cumplimiento de las normas de urbanidad.

"Cuando subo al minibús, me despeinan con un estornudo del que está atrás y si le reclamo, pues me quiere agredir ya. Es una falta de inconsciencia porque se trata de proteger a todos y protegerse a uno mismo", lamentó una ciudadana afectada.

¿No quieres contagiarte? Expertos brindan consejos

Ante el incremento del riesgo de contagio masivo, los especialistas médicos recordaron que los ambientes reducidos y las superficies de alto contacto se convierten en los principales focos de transmisión viral durante la época invernal. Por ello, urgieron el retorno estricto al uso del barbijo para cualquier persona que manifieste malestares respiratorios, complementado con la desinfección recurrente.

"Tiene que utilizar el barbijo. Cuando uno está resfriado, empieza a toser, empieza a estornudar y contamina todos los ambientes en los cuales está, fundamentalmente las superficies. Entonces, el lavado de manos es importante", recomendó un experto en salud.

Invierno boliviano más presente que nunca

De acuerdo con las estimaciones meteorológicas oficiales, el comportamiento del clima actual es típico del invierno boliviano y se prevé que las condiciones gélidas se extiendan de manera sostenida durante los meses de julio y agosto.

Los pronósticos apuntan a que el temporal comenzará a ceder de forma paulatina recién a partir de septiembre, con el ingreso al periodo de transición estacional.

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