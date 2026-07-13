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Declaraciones contradictorias: Investigan a mujer que se llevó a bebé en El Alto

La menor de seis meses fue devuelta en dependencias de la Defensoría de la Niñez tras ser arrebatada de los brazos de su madre, una adolescente de 16 años.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/07/2026 13:24

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Foto: Referencial. Pexels.
El Alto

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público investigan bajo la tipificación preliminar de trata de personas a una mujer de entre 45 y 50 años, acusada de raptar a una lactante en la zona 12 de Octubre. La sospechosa fue conducida a la División de Trata y Tráfico de la ciudad de El Alto para prestar su declaración informativa, luego de haber entregado voluntariamente a la menor en oficinas municipales de La Ceja.

La madre llegó a El Alto para trabajar

Los hechos se originaron el pasado fin de semana, cuando la madre de la bebé, una adolescente de 16 años oriunda de Huachacaya (Oruro) y que trabaja en una pensión local, fue abordada en la calle 5 de la mencionada zona comercial. La denunciada persiguió e interceptó a la joven bajo el argumento de brindarle ayuda económica y laboral, ganándose su confianza de manera progresiva.

"Me ha perseguido hasta que he ido a comprar todavía para el bebé, entonces 'yo te ayudaré' me había dicho. Le había dado a la señora a la bebé y ella quería comprar pañales; ha preguntado a una tienda, después de eso se ha dado la vuelta y ya no estaba", relató una tía de la víctima de acuerdo con la denuncia inicial.

La mujer que se la llevó la llevó a la Defensoría

Tras percatarse de la desaparición de la sospechosa y de la infante, se activaron los protocolos de inteligencia criminal por parte de las unidades policiales del área. La presión de la búsqueda civil y policial motivó a que la denunciada se presentara en la plataforma de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para restituir a la víctima, lugar donde el personal estatal constató la congruencia de los rasgos físicos de la pequeña desaparecida.

Aunque la menor ya fue devuelta formalmente a su progenitora bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades policiales advirtieron que existen serias inconsistencias en la versión de la mujer investigada, quien evitó brindar mayores precisiones a los medios sobre los motivos que la llevaron a retener a la menor durante más de 24 horas.

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