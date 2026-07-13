Declaraciones contradictorias: Investigan a mujer que se llevó a bebé en El Alto

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público investigan bajo la tipificación preliminar de trata de personas a una mujer de entre 45 y 50 años, acusada de raptar a una lactante en la zona 12 de Octubre. La sospechosa fue conducida a la División de Trata y Tráfico de la ciudad de El Alto para prestar su declaración informativa, luego de haber entregado voluntariamente a la menor en oficinas municipales de La Ceja.

La madre llegó a El Alto para trabajar

Los hechos se originaron el pasado fin de semana, cuando la madre de la bebé, una adolescente de 16 años oriunda de Huachacaya (Oruro) y que trabaja en una pensión local, fue abordada en la calle 5 de la mencionada zona comercial. La denunciada persiguió e interceptó a la joven bajo el argumento de brindarle ayuda económica y laboral, ganándose su confianza de manera progresiva.

"Me ha perseguido hasta que he ido a comprar todavía para el bebé, entonces 'yo te ayudaré' me había dicho. Le había dado a la señora a la bebé y ella quería comprar pañales; ha preguntado a una tienda, después de eso se ha dado la vuelta y ya no estaba", relató una tía de la víctima de acuerdo con la denuncia inicial.

La mujer que se la llevó la llevó a la Defensoría

Tras percatarse de la desaparición de la sospechosa y de la infante, se activaron los protocolos de inteligencia criminal por parte de las unidades policiales del área. La presión de la búsqueda civil y policial motivó a que la denunciada se presentara en la plataforma de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para restituir a la víctima, lugar donde el personal estatal constató la congruencia de los rasgos físicos de la pequeña desaparecida.

Aunque la menor ya fue devuelta formalmente a su progenitora bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades policiales advirtieron que existen serias inconsistencias en la versión de la mujer investigada, quien evitó brindar mayores precisiones a los medios sobre los motivos que la llevaron a retener a la menor durante más de 24 horas.

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