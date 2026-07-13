Tres policías y un capitán de avión van a prisión por el caso de la millonaria encomienda en Beni

Tres efectivos policiales y un capitán de una aeronave civil fueron enviados con detención preventiva por su presunta participación en el caso de la encomienda con dinero hallada en el departamento de Beni. Los imputados son investigados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital determinó la detención preventiva de los cuatro acusados en el penal de Mocoví y en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Trinidad, tras una audiencia cautelar que se prolongó por más de 12 horas.

Fiscalía presentó elementos de convicción

Mendoza explicó que el Ministerio Público reunió diversos elementos durante la investigación, entre ellos actas de acción directa, el secuestro del dinero y otros indicios materiales, registros del lugar de los hechos, informes de ejecución de órdenes de aprehensión y el precintado de la aeronave presuntamente utilizada para trasladar la encomienda.

"Durante la etapa investigativa, el Ministerio Público colectó suficientes elementos de convicción que sustentaron la imputación formal", afirmó el fiscal departamental.

Asimismo, indicó que el juez rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la detención preventiva de los cuatro imputados.

Continúa la búsqueda de un quinto implicado

La Fiscalía informó que una quinta persona continúa siendo buscada para ejecutar la orden de aprehensión emitida en su contra, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del dinero e identificar a todos los posibles responsables.

Más de Bs 1,7 millones y 125.500 dólares fueron secuestrados

De acuerdo con la comisión de fiscales, el caso se originó a partir de antecedentes obtenidos en otra investigación penal relacionada con el traslado y ocultamiento de recursos de presunto origen ilícito.

El operativo se realizó el 26 de mayo de 2026 en el aeropuerto Jorge Henrich Arauz, de Trinidad, y en el aeropuerto José Chávez Suárez, de Santa Ana del Yacuma.

En esa intervención las autoridades secuestraron Bs 1.737.600, 125.500 dólares estadounidenses y otros montos de dinero encontrados en poder de los investigados, recursos que, según la Fiscalía, no contaban con una justificación inmediata.

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