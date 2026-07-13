¿Volverá el calor? Así estará el clima en Santa Cruz durante la última semana de las vacaciones escolares

La última semana de las vacaciones escolares estará marcada por un cambio importante en las condiciones del tiempo en Santa Cruz. Luego de un inicio con un ingreso leve de vientos del sur, el calor volverá a ganar terreno desde el martes, mientras que a partir del miércoles se prevé el ingreso de fuertes corrientes del norte que elevarán considerablemente las temperaturas en todo el departamento.

De acuerdo con el reporte meteorológico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, las máximas alcanzarán su punto más alto el jueves 16 de julio, cuando se registren hasta 31°C en las provincias Andrés Ibáñez y Norte Integrado, 36°C en Cordillera, 35°C en la Chiquitania y 28°C en los Valles cruceños.

Además del incremento de las temperaturas, el pronóstico advierte sobre fuertes ráfagas de viento del norte que superarán los 80 kilómetros por hora en algunas regiones, especialmente desde el miércoles. En la provincia Andrés Ibáñez y parte de la Chiquitania se esperan vientos superiores a los 80 km/h, mientras que en Cordillera las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h.

Las condiciones estarán acompañadas por cielos entre parcialmente nublados y despejados, sin lluvias en la mayor parte del departamento. La única excepción será la provincia Ichilo, donde existe probabilidad de chubascos hacia el fin de semana.

El informe también alerta sobre un elevado riesgo de incendios de interfaz urbano-forestal, debido a la combinación de altas temperaturas, vegetación seca y fuertes vientos.

Los municipios de Santa Cruz y Cabezas figuran entre las zonas con mayor probabilidad de registrar este tipo de emergencias, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar focos de calor o incendios.

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