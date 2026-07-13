Un operativo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió la intervención de un domicilio ubicado en el barrio España, en la zona de la Pampa de la Isla, a pocas cuadras de la avenida Virgen de Cotoca, donde fueron encontradas sustancias controladas, un arma de fuego y una motocicleta.

Durante la requisa al inmueble, los agentes realizaron pruebas de campo a las sustancias secuestradas, las cuales dieron resultado positivo para marihuana y Tusi, una droga sintética cuya comercialización, según las investigaciones preliminares, estaría dirigida principalmente a jóvenes de la zona.

En el lugar fueron arrestadas cinco personas que se encontraban dentro de la vivienda. Posteriormente, una de ellas fue aprehendida con fines investigativos y trasladada a dependencias de la Felcn para prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público.

La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas y ordenó el secuestro de la marihuana y el Tusi para su pesaje y análisis correspondiente.

Además de la droga, los efectivos incautaron un arma de fuego y una motocicleta que, de acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, habría sido utilizada para la distribución de sustancias controladas en distintos sectores de Santa Cruz.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la presunta venta al raleo de droga y establecer el alcance de la actividad ilícita.

Se espera que en las próximas horas la Felcn brinde un informe oficial con mayores detalles sobre el operativo y los resultados de la investigación.

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