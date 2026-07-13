Campeonas de la vida: Primer campamento sudamericano en Santa Cruz

El fútbol inclusivo vive un hito histórico en el país. La ciudad de Santa Cruz es sede del primer campamento sudamericano de fútbol para personas amputadas, un evento que ha reunido a 30 mujeres bolivianas de diferentes departamentos con un objetivo claro: conformar la primera selección nacional femenina que representará a Bolivia en el campeonato internacional y en la Copa Mundial de la disciplina en Polonia 2027.

La iniciativa, impulsada gracias al respaldo de la Federación Internacional de Fútbol para Amputados, cuenta con la visita de delegaciones de otros países de Sudamérica. En el país, la disciplina ha cobrado fuerza con la creación de clubes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, logrando congregar a deportistas que se desplazan en la cancha con la ayuda de sus muletas, entre risas, balones y un alto nivel de exigencia.

"Hemos organizado este campamento con la idea de conformar la primera selección boliviana que nos vaya a representar en la copa mundial el siguiente año. Se han formado diferentes asociaciones y clubes alrededor de Bolivia", destacó Yolanda Cori, organizadora del evento.

La entrega de las jugadoras ha conmovido profundamente al cuerpo técnico. "Realmente es admiración. Nosotros, teniendo todas las extremidades, incluso ponemos pretextos. Ellas, con el problema tan grande que han tenido, han sabido superarlo y pasar todas las barreras", comentó una de las entrenadoras, resaltando el esfuerzo logístico que realizan las atletas incluso para descansar en literas y transportarse.

Detrás de cada jugadora hay un pasado complejo. Para muchas, el fútbol y el compañerismo de este campamento se han convertido en un salvavidas frente a la depresión y la frustración. Este campamento no solo marca el nacimiento de un equipo competitivo que llevará el nombre de Bolivia al exterior, sino que se consolida como un espacio de sanación y nuevos proyectos para estas "guerreras de la vida", quienes ya miran con esperanza el sueño mundialista de 2027.

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