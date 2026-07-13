La Fiscalía y la Policía ejecutaron este lunes al menos dos allanamientos en Santa Cruz, en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de armas, tras el hallazgo de un cargamento de fusiles AK-47 en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Las intervenciones se realizaron en un condominio de la zona de Equipetrol y en un inmueble ubicado en el Urubó, con el objetivo de localizar al principal investigado y recabar nuevos elementos de prueba.

El fiscal Daniel Ortuño informó que la investigación ya no se limita a un solo sospechoso y que actualmente está dirigida contra más de cuatro personas, aunque evitó precisar cuántas de ellas cuentan con órdenes de aprehensión para no entorpecer las pesquisas.

El primer operativo se desarrolló en un condominio de la zona de Equipetrol, donde las autoridades allanaron seis departamentos vinculados al principal investigado, quien figura como propietario de uno de los inmuebles. Posteriormente, las acciones se trasladaron a una vivienda en la zona del Urubó, donde, según las investigaciones, uno de los denunciados estuvo el pasado 8 de julio.

Como resultado de los allanamientos, el Ministerio Público secuestró documentación, equipos de videovigilancia (DVR), material audiovisual y un vehículo, elementos que serán sometidos a pericias para determinar su relación con el ingreso del cargamento de armas.

Carlos A. Castedo, abogado vinculado al caso, señaló que el allanamiento en Equipetrol se realizó en la vivienda de la persona que presuntamente recibió el cargamento de armas. Sin embargo, aclaró que el investigado ya no residía en ese inmueble.

“Documentación, cámaras de vigilancia y un vehículo, eso tenemos entendido”, manifestó Castedo al referirse a los elementos secuestrados durante el operativo.

Por su parte, el fiscal Ortuño explicó que las actuaciones buscan reunir mayores indicios que permitan esclarecer los hechos y ubicar al principal sindicado.

“Se está en búsqueda de una de las personas que cuenta ya con orden de aprehensión. La finalidad de estos allanamientos es recabar elementos que serán sujetos de análisis para establecer su utilidad dentro de la presente investigación”, afirmó.

El representante del Ministerio Público indicó que toda la información obtenida será analizada por las instancias técnicas correspondientes para determinar el contenido de los equipos electrónicos y la documentación incautada.

Consultado sobre el número de personas investigadas, Ortuño confirmó que el caso se amplió.

“En este momento la investigación está dirigida en contra de más de cuatro personas. Esperamos que estos actos investigativos nos permitan ubicarlas”, sostuvo.

No obstante, evitó revelar cuántos investigados tienen orden de aprehensión ni sus identidades, argumentando que esa información forma parte de una investigación en curso.

Respecto al destino que tendrían los fusiles AK-47 y el propósito de su ingreso al país, el fiscal indicó que aún existen varias hipótesis y que ninguna ha sido confirmada.

“Todos esos aspectos están sujetos a investigación. No existe una sola hipótesis sobre la que trabaja el Ministerio Público”, precisó.

Las autoridades continúan con la búsqueda del principal investigado, cuyo nombre figuraba como destinatario del cargamento de fusiles que arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru el pasado jueves. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía buscan establecer la posible participación de otras personas que, según las investigaciones preliminares, integrarían una organización vinculada al presunto tráfico de armas.

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