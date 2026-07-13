Un hombre de 20 años permanece bajo observación médica en el Hospital Los Pocitos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de resultar gravemente herido presuntamente con un machete. Sin embargo, pese a la lesión, el paciente insiste en abandonar el centro de salud antes de completar su tratamiento.

La médico cirujano Iveth Montoya informó que el joven ingresó con una profunda herida de aproximadamente 20 centímetros en el hombro izquierdo.

“Llegó un joven de 20 años, con una herida amplia de unos 20 centímetros en el hombro izquierdo, producto de una cortadura profunda”, explicó la profesional.

Montoya señaló que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, aunque presentaba estado de ebriedad al momento de ser atendido. Además, indicó que se notificó a sus familiares y se esperaba también la llegada de efectivos policiales.

Joven de 20 años resulta herido con un machetazo.

Según el relato brindado por el propio herido al personal médico, el hecho ocurrió cuando salió a comprar más bebidas alcohólicas, después de haber estado consumiendo desde el día anterior.

“Él refiere que estaba bebiendo desde el día de ayer y que, mientras iba a comprar más bebidas alcohólicas, fue atacado por un grupo de cuatro jóvenes que quisieron asaltarlo. Después de ser agredido se fue a la casa donde vive con su enamorada, se desmayó y fue trasladado al hospital en un taxi”, detalló Montoya.

La profesional manifestó su preocupación debido a que, pese a la atención recibida, el paciente expresó su intención de abandonar el hospital por voluntad propia.

“Ha sido atendido y asistido, pero él insiste en querer irse, así tal cual está. Indica también que no lo podemos retener y, efectivamente, eso es verdad. Entonces se va a retirar. Ojalá llegue su familia o la Policía antes, pero esperamos que continúe con su tratamiento”, concluyó.

Hasta el momento, las circunstancias del presunto ataque son investigadas y se aguarda la intervención de la Policía para esclarecer lo ocurrido.

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