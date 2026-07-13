Felcn ejecuta operativos y asesta golpe por más de $us 328 mil al narcotráfico en La Paz

La Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz neutralizó una red de transporte de sustancias controladas tras ejecutar cinco operativos estratégicos. Las acciones policiales, desarrolladas en diversas carreteras provinciales, generaron una afectación económica total de $us 328.119 al comercio ilícito de drogas.

Operativos en el departamento

Los controles e investigaciones de inteligencia criminal se concentraron en las rutas que conectan a la sede de Gobierno con puntos fronterizos y provinciales, específicamente en los tramos Laja-Desaguadero, La Paz-Puerto Acosta y la carretera hacia Copacabana, además de intervenciones focalizadas en la urbe de El Alto. Como resultado de estos despliegues, las fuerzas del orden procedieron con la aprehensión de siete personas presuntamente implicadas en el tráfico de sustancias.

"Se ha procedido con la aprehensión de 7 personas, el secuestro de 3 vehículos, un bien inmueble, el secuestro de 48 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína, 1 kilo con 248 gramos de marihuana y 2.834 kilogramos de hidróxido de sodio", detalló el director departamental de la Felcn, Hernán Chávez.

Ocultamiento estructural llamado "macaco"

De acuerdo con el informe de la autoridad policial, los implicados empleaban el método de ocultamiento estructural en los motorizados, técnicamente conocido como "macaco", para evadir las fiscalizaciones viales convencionales.

El personal especializado de la Felcn debió realizar requisas minuciosas en el interior de los tres vehículos secuestrados para detectar los dobles fondos donde se resguardaban los cargamentos de droga y el hidróxido de sodio, este último utilizado como precursor químico para la purificación de estupefacientes.

Los siete aprehendidos y la totalidad de las evidencias materiales, que incluyen el inmueble intervenido, los vehículos y los paquetes de sustancias controladas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades judiciales definirán en las próximas horas las medidas cautelares correspondientes por delitos tipificados en la Ley de Sustancias Controladas.

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