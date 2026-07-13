La Policía Boliviana desplegó grupos de inteligencia, personal del DACI y equipos tácticos para dar con los autores del doble asesinato registrado en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde dos hombres fueron hallados sin vida con múltiples impactos de arma de fuego, varios de ellos en el rostro.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Mauricio Gutiérrez Céspedes, de 36 años, y Sebastián Ibañez Arroyo, de 26. Ambos cuerpos fueron encontrados dentro o debajo de un galpón y posteriormente trasladados para la autopsia médico legal.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que el examen forense estableció que Gutiérrez Céspedes recibió cuatro impactos de proyectil de arma de fuego: dos en el rostro, uno en el pecho y otro en el brazo. La causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneano (TEC).

En tanto, Sebastián Ibañez Arroyo falleció tras recibir tres disparos: dos en el rostro y uno en el cuello, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses.

“Tenemos ya personal de inteligencia, tenemos personal de un grupo táctico que ya se encuentra desplegado en ese sector con la finalidad de realizar los patrullajes y las acciones, y coadyuvar fundamentalmente en los actos investigativos para poder esclarecer este lamentable hecho”, señaló el coronel Gómez.

La principal hipótesis que maneja la Policía apunta a un presunto ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. De acuerdo con la autoridad, el hecho estaría vinculado a una presunta disputa entre las organizaciones criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

“La hipótesis fundamental que estamos manejando sería por ajuste de cuentas por temas de narcotráfico y sería una venganza por estas dos facciones criminales, tanto del PCC y del Comando Vermelho”, afirmó.

El comandante agregó que efectivos del DACI y grupos tácticos permanecen desplegados en la zona realizando patrullajes intensivos y tareas investigativas para identificar y capturar a los responsables del doble crimen, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play