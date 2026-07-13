Cochabamba: identifican a la octava víctima de feminicidio y envían a un hombre a la cárcel

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) identificó a la mujer hallada sin vida el pasado fin de semana en un inmueble de la zona Tamborada “B”, al sur de Cochabamba. Se trata de María Isabel Tudela, de 29 años, quien se convierte en la octava víctima de feminicidio en el departamento durante esta gestión.

En el marco de la investigación, un hombre sindicado por el hecho fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra, por determinación de la autoridad jurisdiccional.

Autopsia revela muerte por asfixia y lesionesEl examen médico forense estableció que María Isabel falleció a causa de una anoxia anóxica, es decir, la falta de oxígeno en los tejidos y el cerebro, provocada por una obstrucción de las vías respiratorias. Además, el informe señala que existió asfixia mecánica por broncoaspiración y hemorragia genital traumática.

Según el reporte oficial de la Felcv, la víctima habría perdido la vida aproximadamente 10 horas antes de la intervención policial.

Un hombre fue enviado a la cárcel

El director departamental de la Felcv, Marcelo Núñez, informó que el investigado fue sometido a una audiencia de medidas cautelares y que el juez determinó su reclusión preventiva en el penal de El Abra.

“El día de ayer (domingo) ha sido la audiencia de medidas cautelares donde la autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva en un recinto penitenciario de nuestra ciudad”, explicó Núñez.

La autoridad policial aclaró que el detenido no era pareja de la víctima, aunque se encontraba en el inmueble donde ocurrió el hecho y es investigado por su presunta participación.

Investigan a otras personas que estaban en el lugarDe acuerdo con las primeras investigaciones, María Isabel Tudela se encontraba en un inmueble alquilado junto a otras personas, donde habrían consumido bebidas alcohólicas.

El hombre aprehendido señaló que horas antes mantuvo relaciones sexuales con la víctima y que posteriormente se quedó dormido. Al despertar, afirmó haber encontrado a María sin vida y que las demás personas que estaban en el lugar ya no se encontraban.

La Felcv continúa con las investigaciones para identificar y convocar a declarar a los otros ocupantes del inmueble.

“Está en pleno proceso investigativo. La ahora fallecida estaría acompañada de aproximadamente cuatro o cinco miembros; se está determinando incluso la participación de otras ciudadanas y ciudadanos”, indicó el jefe policial.

María dejó en la orfandad a una hija de 11 años. Con este caso, Cochabamba registra ocho feminicidios, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 47 víctimas, según los datos reportados por las autoridades.

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