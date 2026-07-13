“Elefante blanco de Bs 500 millones”: Gobierno inspecciona sede de Unasur y anuncia auditoría

Autoridades del Gobierno realizaron este lunes una inspección a las instalaciones de la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en el municipio de San Benito, en Cochabamba, y denunciaron un presunto daño económico por una inversión superior a los Bs 500 millones en una infraestructura que, según señalaron, permanece sin uso.

La inspección contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el viceministro de Transparencia, Jamil García; y asambleístas, quienes recorrieron los ambientes del complejo construido para albergar actividades internacionales.

Gobierno califica la obra como “elefante blanco”Durante la visita, el ministro Zamora cuestionó el estado de la infraestructura y afirmó que los recursos destinados a la obra pudieron haber sido utilizados en otros sectores como salud, educación o caminos.

“Apenado de ver este elefante blanco, de ver cómo se hizo mal una inversión. Esos recursos se podían haber utilizado para otras cosas”, señaló.

La autoridad afirmó que la construcción representa un “daño ideológico” al país y cuestionó que una inversión millonaria haya quedado sin funcionamiento.

“Nos encontramos con un nuevo elefante blanco, con un nuevo daño a los bolivianos. Es una edificación hecha con fines ideológicos, donde se gastó más de 500 millones de bolivianos”, manifestó.

Anuncian auditoría y posibles procesos

El Gobierno anunció que realizará una auditoría para establecer responsabilidades sobre la construcción y el destino de los recursos invertidos. El viceministro de Transparencia, Jamil García, indicó que se iniciarán las acciones correspondientes luego del análisis técnico y legal del caso.

“Se van a iniciar los procesos correspondientes. Luego del análisis veremos a qué se puede destinar esta infraestructura, si será para salud, educación o la Policía”, explicó.

Ambientes abandonados y deterioro de la infraestructuraDurante la inspección, las autoridades observaron salones, salas VIP, helipuertos y otros espacios que, según su reporte, no fueron utilizados de manera regular.

También señalaron que existen signos de deterioro en la infraestructura, como daños en revestimientos internos y externos, vidrios rotos, presencia de maleza y falta de mobiliario en algunos ambientes, como la cafetería y biblioteca.

Zamora afirmó que, además de determinar responsabilidades, se buscará darle una nueva utilidad al complejo para beneficio de la población. “El daño ya está hecho, vamos a caer a los responsables, pero vamos a ver cómo esto entra al servicio de la población y de Cochabamba”, sostuvo.

El Gobierno adelantó que continuará con inspecciones a otras obras consideradas “elefantes blancos” para evaluar el perjuicio económico y definir posibles nuevos usos en beneficio de la ciudadanía.



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