Declaran dos aprehendidos tras hallazgo de armas en el barrio El Pari

En las afueras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la capital cruceña, se registra el movimiento de familiares de los dos aprehendidos que se encuentran dando su declaración informativa debido a custodia debido a un reciente operativo desplegado en la capital cruceña. El departamento de Inteligencia de la Policía Boliviana llevó a cabo una investigación para localizar el inmueble exacto y confiscar las armas encontradas.

Operativo sorpresivo en El Pari

La intervención conjunta de la Felcc y el Ministerio Público se realizó en el barrio El Pari mediante un allanamiento sorpresa. La acción fiscal-policial permitió confiscar armas de fuego de diversos calibres que no contaban con el registro legal correspondiente. En este sentido, los investigadores también colectaron otros elementos de prueba dentro de la vivienda que ya fueron debidamente integrados a la cadena de custodia.

Las indagaciones fiscales se concentran en determinar la procedencia y el propósito del armamento incautado en el inmueble intervenido. Asimismo, los investigadores evalúan el alcance de este hallazgo para establecer si existen otros cómplices vinculados a la tenencia de estos artefactos.

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