Recién nacida sufre grave daño pulmonar y su familia necesita Bs. 50.000

Una familia cruceña enfrenta horas de profunda angustia y desesperación tras el nacimiento de su hija, quien actualmente se debate entre la vida y la muerte en una sala de cuidados críticos. La pequeña sufrió un neumotórax pulmonar debido a complicaciones inmediatas con el soporte de oxígeno recibido al momento de llegar al mundo.

Diagnóstico reservado y deudas acumuladas

La gravedad de la situación mantiene a la menor bajo intubación mecánica y con un pronóstico médico que todavía se maneja bajo estricta reserva por parte de los especialistas.

"Mi bebé recién nacida se encuentra con un neumotórax pulmonar; al colocar el oxígeno, al parecer lo recibe con bastante fuerza, entonces eso causó que el pulmón de la bebé reviente", relató la progenitora sobre el origen de esta crisis de salud.

Ante la falta de espacios en el sistema público, los padres tuvieron que trasladar a la menor de emergencia por distintos centros médicos privados de la ciudad. "Le pido por favor a toda la gente que nos puedan colaborar para poder cubrir los gastos médicos, ya que ella, como está en terapia intensiva, bastante delicada, con todo lo que son medicamentos, laboratorios y todos los estudios que ella necesita, se debe ya una suma bastante fuerte, ya estamos sobrepasando los 50.000 bolivianos", clamó la mamá.

Cómo brindar su granito de arena

La cuenta hospitalaria sigue incrementándose cada hora y amenaza con detener el costoso tratamiento que mantiene con esperanza a este hogar. Los ciudadanos que deseen solidarizarse con esta causa y ayudar a que la pequeña regrese a casa pueden comunicarse directamente al número de teléfono 69884765.

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