Alcaldía y Gobernación se unen para la sesión de honor por el 16 de julio

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz confirmó que el acto central contará con la presencia del gobernador y autoridades invitadas del interior del país, en el marco de los 217 años de la gesta libertaria paceña.

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Waldy Caballero confirmó que la sesión de honor por el 16 de julio se llevará adelante en el salón Túpac Katari, en instalaciones de la Gobernación.

La autoridad señaló que el Concejo participará de los actos convocados por el Gobierno central y la Gobernación, al considerar que la fecha amerita unidad institucional y respaldo a las actividades por el aniversario paceño.

“Vamos a estar en todos los actos que está convocando el Gobierno central, Gobernación, porque esto amerita que nosotros apoyemos a quienes aman a la ciudad de La Paz”, manifestó.

Reconocimientos y presencia de autoridades

La sesión de honor está prevista para este jueves y, según la presidenta del Concejo, en el acto se entregarán reconocimientos a algunas autoridades.

También se confirmó la presencia del gobernador, además de presidentes de concejos municipales y concejales de otros departamentos, quienes llegarán a La Paz para acompañar los actos conmemorativos.

“Vamos a realizar nuestra asamblea, donde vamos a hacer el reconocimiento a algunas autoridades y vamos a contar con la presencia del gobernador”, indicó.

Inician desfiles por la gesta libertaria

Como parte de las actividades por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, comenzaron los desfiles cívico-escolares en diferentes zonas de la ciudad.

En el macrodistrito Sur, más de 30 unidades educativas participaron del desfile realizado sobre la avenida Hernando Siles, con bandas de guerra, estudiantes, padres de familia y adultos mayores.

Civismo en niños, jóvenes y adultos

Durante el desfile, adultos mayores destacaron la importancia de mantener viva esta tradición y transmitir el civismo a las nuevas generaciones.

“Es muy saludable recordar cada año a nuestra querida La Paz. Hay que dar ejemplo a los niños para que sigan con el civismo”, expresó una participante.

Los estudiantes también manifestaron su cariño por la ciudad y resaltaron elementos de la identidad paceña, como sus bailes, su cultura y su gastronomía, entre ellos el plato paceño y el fricasé.

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