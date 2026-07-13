Maestros de La Paz rechazan ingreso de profesionales libres al magisterio

La secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana del Departamento de La Paz, Anahí Bozo, calificó como “irresponsables” las declaraciones del ministro de Educación sobre la posibilidad de convocar a profesionales libres para incorporarlos al magisterio.

La dirigente sostuvo que permitir el ingreso de profesionales de otras áreas a cargos docentes afectaría la carrera del magisterio y vulneraría el escalafón.

“Es irresponsable que de su parte quiera mencionar que profesionales libres ingresen al magisterio”, afirmó Bozo.

Advierten vulneración al escalafón docente

La representante del sector explicó que los maestros cuentan con una formación específica y con un sistema de carrera regulado por el escalafón docente, por lo que la incorporación de profesionales ajenos al magisterio sería considerada una afectación directa a ese régimen.

“Profesionales de otras áreas estarían rompiendo nuestro escalafón”, sostuvo.

Faltan maestros en inicial y primaria

Bozo señaló que en la ciudad de La Paz existe déficit de maestros, principalmente en los niveles inicial y primaria, situación que genera perjuicios en las unidades educativas.

Según la dirigente, la falta de presupuesto para nuevos ítems provoca que varios cursos funcionen con una cantidad elevada de estudiantes.

“No hay presupuesto para nuevos maestros, por eso es que se ve en las unidades educativas cursos donde hay 34, 38, 40, 45 estudiantes”, cuestionó.

La ejecutiva del magisterio paceño planteó que el Gobierno debería abrir nuevas fuentes de trabajo para maestros formados, en lugar de analizar el ingreso de profesionales libres.

Piden ampliar el descanso pedagógico

En la misma conferencia, la Federación de Maestros de La Paz también sugirió ampliar por una semana más el descanso pedagógico debido a las bajas temperaturas que afectan al departamento.

Bozo indicó que la medida debería evaluarse para proteger a estudiantes, maestros y toda la comunidad educativa, especialmente en provincias, donde el frío se siente con mayor intensidad.

“Las bajas temperaturas que estamos sufriendo aquí en el departamento de La Paz deberían dar la opción a una ampliación de la vacación por cuidar a todo el estamento que compone la educación”, manifestó.

Solicitan audiencia con autoridades

La dirigencia informó que solicitó una audiencia con la Dirección Departamental de Educación y con el Ministerio de Educación para abordar estos temas.

El magisterio paceño considera urgente tratar la falta de maestros, el respeto al escalafón docente y la posible ampliación del descanso pedagógico en el departamento.

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