La Federación de Trabajadores en Educación Urbana del Departamento de La Paz planteó que el descanso pedagógico se amplíe por una semana más debido a las bajas temperaturas que afectan al departamento, principalmente en las primeras horas de la mañana y en el área rural.

La secretaria ejecutiva del sector, Anahí Bozo, señaló que la medida debe ser considerada para precautelar la salud de estudiantes, maestros y toda la comunidad educativa.

“Las bajas temperaturas que estamos sufriendo aquí en el departamento de La Paz deberían dar la opción a una ampliación de la vacación por cuidar a todo el estamento que compone la educación”, afirmó.

Alertan frío intenso en provincias

Bozo remarcó que la situación es más complicada en provincias, donde las temperaturas descendieron de manera considerable y pueden afectar la asistencia y salud de los estudiantes.

La dirigente sostuvo que los maestros también están expuestos a enfermedades respiratorias durante esta temporada.

“Los maestros también, porque no somos de piedra, nosotros también nos enfermamos, y peor aún cuando en el área de provincia las temperaturas han bajado terriblemente”, manifestó.

Solicitan audiencia con Educación

La Federación de Maestros informó que solicitó una audiencia con la Dirección Departamental de Educación y con el Ministerio de Educación para abordar la posible ampliación del descanso pedagógico y otros temas considerados urgentes para el sector.

“Creemos que es importante que se tome esta decisión. Hemos pedido una audiencia tanto con la departamental como con el Ministerio de Educación para poder tocar temas relevantes en este momento”, indicó Bozo.

Medida busca prevenir enfermedades

El pedido del magisterio paceño se da en medio de la temporada invernal y busca evitar un incremento de resfríos e infecciones respiratorias en las unidades educativas.

El sector considera que una semana adicional de descanso permitiría reducir la exposición de niños, niñas y maestros al frío intenso, especialmente en horarios de ingreso escolar.

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