Zúñiga realizó su declaración y el juicio continuará este martes

El abogado Roger Valverde, defensa del exgeneral Juan José Zúñiga, informó que concluyó la declaración de su defendido dentro del proceso que se desarrolla en el edificio Arcoíris.

Tras la audiencia, Valverde explicó que el juicio ingresó en cuarto intermedio y continuará este martes desde las 08:30.

“Ha terminado la declaración del señor Zúñiga. Mañana nuevamente continuamos con el proceso a partir de las 8:30 en el edificio Arcoíris”, indicó el jurista.

Audiencias serán presenciales

El abogado señaló que las audiencias fijadas para los próximos días se desarrollarán de manera presencial.

“De manera presencial, todos los tres días que han señalado audiencia”, afirmó Valverde.

Según explicó, este martes corresponderá la intervención de la defensa de Zúñiga y posteriormente continuará la declaración de los demás involucrados dentro del proceso.

Restan 21 declaraciones

Valverde precisó que hasta el momento solo una persona declaró y que todavía restan 21 declaraciones por desarrollarse.

“Uno solamente ha declarado, faltan 21 personas para declarar todavía”, puntualizó.

No confirma traslado a San Pedro

Consultado sobre si Zúñiga será trasladado al penal de San Pedro, el abogado indicó que no tiene información precisa al respecto, aunque consideró que podría permanecer en el lugar hasta que concluyan las audiencias programadas.

“No sabría decirle eso. Yo creo que se va a quedar aquí hasta que concluyan las tres audiencias”, manifestó.

El proceso continuará este martes con la participación de la defensa y las declaraciones pendientes.

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