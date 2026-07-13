Encuentran armas de fuego tras un operativo en el barrio El Pari; hay dos aprehendidos

Un contundente operativo conjunto entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público sacudió la tranquilidad del barrio El Pari, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La intervención fiscal-policial culminó con el hallazgo de armas de fuego dentro de un domicilio particular y la inmediata captura de dos personas presuntamente vinculadas a este hecho ilícito.

Las labores de inteligencia previas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en estrecha coordinación con los fiscales de materia, permitieron ubicar el inmueble sospechoso. Tras obtener la correspondiente orden de allanamiento, los efectivos ingresaron a la vivienda ante la expectativa de los vecinos de la zona.

Durante la requisa minuciosa de los ambientes del domicilio, las autoridades lograron confiscar armas de fuego de diverso calibre, las cuales no contaban con el registro correspondiente, además de elementos de prueba que ya fueron integrados a la cadena de custodia de los investigadores.

El operativo no solo logró retirar este peligroso armamento de circulación, sino que también derivó en la aprehensión inmediata de dos personas que se encontraban en la vivienda al momento de la intervención.

Ambos sospechosos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a las dependencias de la Felcc, donde se espera que en las próximas horas presten su declaración informativa ante el fiscal asignado al caso.

Las autoridades del Ministerio Público y los jefes policiales correspondientes alistan un informe oficial pormenorizado para detallar el tipo de armamento secuestrado y determinar si los aprehendidos tienen nexos con redes de tráfico de armas o actividades delictivas en el departamento de Santa Cruz.

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