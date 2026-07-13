El municipio de Cabezas invita a celebrar sus 257 años de fundación este 15 y 16 de julio

Autoridades y residentes del municipio de Cabezas se congregaron en la Plaza 24 de Septiembre de la capital oriental para realizar el lanzamiento oficial de los festejos por el 257º aniversario de su creación y fundación, un evento que promete revivir el folklore, la gastronomía y las costumbres de esta histórica región.

La presentación contó con la participación de Sarita Mansilla, asesora de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, quien acompañó a la comitiva local y destacó el valor de la producción autóctona, las artesanías tradicionales y los platos típicos exhibidos en el centro de la ciudad. Mansilla recordó que la fecha principal coincide con la festividad de la Virgen del Carmen.

"Nos invitan justamente para el 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, a esta gran celebración. Lo hacemos con música, con ritmos autóctonos, lo hacemos desde la gastronomía, y aquí ha venido el alcalde con toda su comitiva para hacer esta gran invitación", resaltó la asesora departamental.

Por su parte, el alcalde del municipio de Cabezas, Luis Ernesto Arrazola, extendió una cordial y abierta invitación a toda la población boliviana para que asista a las actividades programadas para este miércoles 15 y jueves 16 de julio. Arrazola hizo hincapié en el esfuerzo de su gestión por rescatar el legado histórico de lo que denominó el "pueblo viejo".

"Hacemos extensiva la invitación en conmemoración a los 257 años de la creación y fundación del pueblo Cabezas, lleno de cultura, lleno de tradiciones, que estamos rescatando. Aquí estamos mostrando un poco de lo que tenemos; nos falta la chacarera, porque somos la puerta del Chaco", manifestó el burgomaestre.

El municipio de Cabezas se encuentra estratégicamente ubicado a 120 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera hacia Camiri, lo que facilita un acceso rápido para los visitantes que deseen formar parte de este aniversario histórico en los próximos días.

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