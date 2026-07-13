Continúan las filas por el diésel en los surtidores; transporte y agro, los más afectados

Las persistentes filas en los surtidores reflejan la compleja situación de abastecimiento que afecta el normal desarrollo de las actividades cotidianas, de acuerdo a lo que indican conductores en las filas. En este sentido, señalan también que a raíz de esta situación, lamentablemente se obstaculizan los accesos a las estaciones de servicio y en algunos casos se interrumpe el flujo vial.

En este contexto, observan que las hileras de motorizados se extienden por varias calles adyacentes a la espera de que se reanude la venta de diésel y gasolina. Al no existir cronogramas claros de distribución, los choferes optan por permanecer estacionados por tiempo indefinido.

Consecuencias en la dinámica laboral

Las prolongadas horas de inactividad impactan de manera directa en la economía de quienes dependen de sus herramientas de transporte para trabajar, de acuerdo a lo que indican los conductores. Es así que, remarcan que la regularización del suministro se mantiene como una necesidad urgente.

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