El Alto: Enfermos renales vuelven a la huelga por falta de pagos a centros de diálisis

Enfermos renales de la ciudad de El Alto volvieron a instalar una huelga de hambre en el hospital Agramont, en demanda del cumplimiento de acuerdos firmados con el Ministerio de Salud para garantizar los pagos a los centros de hemodiálisis.

El sector informó que ya se firmaron dos convenios con las autoridades, el último el 6 de junio, pero hasta el momento no se habrían realizado los pagos correspondientes para asegurar la continuidad de los tratamientos.

Temen que se suspenda la diálisis

El presidente de los enfermos renales de El Alto señaló que, por ahora, la atención de diálisis continúa, pero advirtió que la preocupación está en los próximos días, debido a que algunos centros ya tendrían limitaciones para sostener el servicio.

“Nosotros como pacientes estamos en el medio del conflicto entre el Ministerio y el centro de unidad de hemodiálisis”, indicó.

El representante explicó que los pacientes temen que, en cualquier momento, los responsables de los centros les informen que ya no podrán mantener la atención por falta de recursos.

“Tenemos el temor de que un día nos puedan levantar diciendo que ya no pueden mantener la unidad y que tenemos que buscarnos otro lugar para poder dializarnos”, sostuvo.

Faltan medicamentos e insumos

Aunque la diálisis se realiza de manera regular, los pacientes denunciaron que la falta de pagos ya afecta la provisión de medicamentos e insumos necesarios para los tratamientos.

“En algunos centros ya tienen los días contados para poder mantener la diálisis con los medicamentos y los insumos que realmente necesita la unidad de hemodiálisis”, alertó el dirigente.

Ante esta situación, los enfermos renales decidieron retomar la huelga de hambre como medida extrema para exigir una solución inmediata.

Piden cumplimiento de convenios

Los pacientes demandan que el Ministerio de Salud cumpla los acuerdos firmados y regularice los pagos pendientes a los centros de diálisis.

Según el sector, la falta de recursos pone en riesgo la atención de personas que dependen de la hemodiálisis para mantenerse con vida.

La medida de presión continuará mientras no exista una respuesta concreta de las autoridades nacionales.

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