Zúñiga obtuvo detención domiciliaria, según su defensa; debe pagar una fianza de Bs. 200 mil

El abogado Eduardo León, defensa del exgeneral Juan José Zúñiga, informó que la justicia determinó otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de su defendido, dentro del proceso que continúa en etapa de juicio oral.

Según el jurista, la resolución dispone detención domiciliaria, presentación ante el sistema ROMA, arraigo y el pago de una fianza de Bs 200.000, entre otras medidas cautelares.

“Se ha determinado otorgar libertad al señor Juan José Zúñiga mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, como es la detención domiciliaria, presentación al sistema ROMA, el arraigo, etcétera, y además imponer una fianza”, declaró León.

Debe cumplir requisitos en 48 horas

El abogado explicó que las medidas impuestas deberán cumplirse en un plazo de 48 horas. Una vez completados esos requisitos, Zúñiga podría dejar la detención preventiva y continuar el proceso bajo las condiciones fijadas por la autoridad judicial.

“Aquello se va a cumplir dentro de las 48 horas que se ha establecido y en esa circunstancia vamos a poder tener en libertad definitiva al señor Juan José Zúñiga para poder proseguir con el juicio oral”, señaló.

Será trasladado temporalmente a San Pedro

León indicó que, mientras se cumplen las medidas cautelares, Zúñiga será llevado de manera temporal al penal de San Pedro.

“No, se lo va a poner en depósito mientras tanto en el penal de San Pedro, donde va a estar estos días hasta que cumplamos las medidas cautelares que se le ha impuesto”, explicó.

El proceso continuará

Consultado sobre si se trata de otro proceso, el abogado aclaró que corresponde al mismo juicio y que la defensa continuará participando en las siguientes etapas.

“Es el mismo juicio, es el mismo proceso que vamos a seguir llevando”, afirmó.

El caso continuará con el desarrollo del juicio oral y las declaraciones pendientes, mientras la defensa gestiona el cumplimiento de las medidas sustitutivas ordenadas por la autoridad judicial.

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