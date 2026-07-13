Rodrigo Paz plantea una política exterior pragmática y orientada al desarrollo

El presidente Rodrigo Paz participó en el acto de presentación de los Lineamientos de la Política Exterior Boliviana, realizado en Cancillería, donde planteó que el país debe encarar una nueva etapa de relacionamiento internacional basada en el pragmatismo, la cooperación y la apertura al mundo.

Ante representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, instituciones de cooperación, autoridades nacionales, gobiernos subnacionales y sectores empresariales, el mandatario afirmó que Bolivia atraviesa un proceso de cambio político e institucional después de dos décadas de una misma línea de gobierno.

“Bolivia debe abrirse al mundo”

Paz sostuvo que la política exterior ya no debe estar marcada por decisiones ideológicas, sino por las necesidades del país.

“Es necesario que Bolivia se abra al mundo y que el mundo esté en Bolivia”, manifestó el jefe de Estado durante su intervención.

El mandatario señaló que su Gobierno busca construir una “democracia progresista”, entendida como una democracia que resuelve problemas concretos y que aplica una diplomacia orientada a las necesidades nacionales.

Diplomacia de respeto y cooperación

El presidente afirmó que Bolivia busca relacionarse con todos los países bajo principios de respeto mutuo, cooperación y democracia.

Según Paz, el país había limitado durante años sus vínculos internacionales por criterios ideológicos, pero ahora el objetivo es ampliar las relaciones con naciones vecinas, socios estratégicos y otros bloques del mundo.

En esa línea, destacó que en los últimos meses sostuvo encuentros con más de 13 o 14 presidentes de diferentes países, especialmente mandatarios de frontera, como parte de una estrategia para fortalecer la integración regional.

Cancillería al servicio de la gente

Uno de los ejes centrales del discurso fue el rol que debe cumplir la Cancillería. Paz afirmó que la política exterior debe ser un servicio directo para la población y no limitarse a actos protocolares o comunicados oficiales.

“La política exterior debe ser un servicio para la gente, no puede ser solo para temas protocolares o comunicados, debe traducirse en inversión, en mercados, financiamiento, tecnología, conectividad, protección efectiva para los bolivianos en el exterior”, sostuvo.

El mandatario remarcó que donde exista un boliviano en el exterior, el Estado debe estar presente para atenderlo y protegerlo, sin importar su pensamiento político.

Reordenar la Cancillería

Paz también cuestionó que, en el pasado, la Cancillería haya funcionado bajo una lógica partidaria e ideológica. Afirmó que ahora se busca una institución al servicio del conjunto de los bolivianos y de la diversidad del país.

El presidente señaló que este cambio implica fortalecer la formación, la innovación, el uso de tecnología y el respeto a la carrera diplomática.

Según dijo, una Cancillería moderna debe generar conocimiento y estar a la altura de los cambios políticos, tecnológicos, ambientales y de seguridad que enfrenta el mundo.

Diálogo tras los conflictos

Durante su intervención, Paz también se refirió a los 53 días de conflicto que enfrentó el país y aseguró que el diálogo fue la vía principal para resolver los problemas entre bolivianos.

“El diálogo fue el principal proceso de paciencia patriótica”, afirmó, al señalar que el Gobierno priorizó el encuentro y el consenso antes que la confrontación.

El mandatario sostuvo que la democracia debe fortalecerse desde el respeto entre bolivianos y que el país no puede pedir respeto al mundo si primero no lo construye internamente.

Bolivia como país integrador

Paz afirmó que Bolivia tiene una ubicación geográfica estratégica en Sudamérica y que su rol no debe limitarse a integrarse, sino a integrar a la región.

“Bolivia no debe integrarse, Bolivia debe integrar”, señaló, al destacar el potencial del país por su ubicación, sus recursos naturales, su diversidad cultural y su capital humano.

El presidente también indicó que la diversidad cultural no debe ser utilizada para dividir, sino como un factor de poder y desarrollo nacional.

Cooperación como norma del Gobierno

En el cierre de su intervención, Paz aseguró que la nueva política exterior tendrá como norma central la cooperación.

“La política exterior debe dejar de ser solo representación y convertirse en desarrollo”, afirmó.

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