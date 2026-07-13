Rodrigo Paz sube en ranking y se ubica entre los seis presidentes mejor valorados de Latinoamérica

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, subió en el ranking de mandatarios mejor valorados de Latinoamérica y se ubicó en el sexto lugar de la clasificación correspondiente a julio.

Según el último estudio de la firma internacional CB Global Data, el mandatario boliviano alcanzó una imagen positiva de 49,1%, superando el 46,4% registrado en junio. Esto representa una mejora de 2,7 puntos porcentuales en un mes.

Mejora tras semanas de conflicto

El repunte en la valoración de Paz se produce después de un periodo marcado por 53 días de bloqueos y conflictos sociales en el país.

De acuerdo con la medición, el 22,9% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena”, mientras que el 26,2% la consideró “buena”. Ambas cifras suman el 49,1% de imagen positiva.

Se acerca a su nivel inicial de respaldo

Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025 con una valoración positiva de 51,7%. Ocho meses después, su respaldo vuelve a acercarse a ese nivel inicial, tras haber registrado una baja en meses anteriores.

El resultado de julio lo coloca por encima de varios mandatarios de la región y dentro del grupo de presidentes con mejor percepción ciudadana.

Bukele lidera el ranking

El ranking regional es encabezado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 67,4% de imagen positiva.

En segundo lugar se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65,1%, seguida por la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con 55,5%.

El cuarto puesto corresponde al presidente de Paraguay, Santiago Peña, con 51,2%; el quinto, al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con 50,6%; y el sexto lugar a Rodrigo Paz, con 49,1%.

Últimos lugares de la clasificación

En la parte baja del ranking figuran el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con 30,8%; el mandatario de Perú, José María Balcázar, con 23%; y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 22,7%.

Datos de la medición

La encuesta fue realizada entre el 3 y el 8 de julio en 18 países de Latinoamérica.

En Bolivia se aplicaron 4.793 encuestas digitales a personas mayores de 18 años. El estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 1,4%.

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