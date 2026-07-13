Esposa de Zúñiga denuncia vulneración de derechos antes de juicio

En la antesala del inicio del juicio por el caso relacionado con los hechos de junio de 2024, la esposa del excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, denunció presuntas vulneraciones a los derechos de su familia y pidió que se investigue a quienes, según afirmó, obstaculizaron el cumplimiento de resoluciones judiciales.

Familia de Zúñiga piden esclarecer suspensión de servicios médicos

Gabriela Arancibia aseguró que desde hace varias semanas no ha podido ver a su esposo y denunció que su hijo habría sido afectado con la suspensión de su seguro de salud, además de otras medidas que calificó como represalias.

"No podemos permitir que esta sociedad caiga tan bajo de meterse con mujeres y con familias", manifestó.

Asimismo, responsabilizó al exministro de Defensa, Edmundo Novillo, por las acciones que, según dijo, perjudicaron a su entorno familiar, aunque evitó pronunciarse sobre otros aspectos del proceso y señaló que será el propio Zúñiga quien exponga su versión ante el Tribunal.

Traslado de Zúñiga para su audiencia judicial

Entretanto, Régimen Penitenciario ejecutó el traslado del excomandante desde el penal de La Abra, en Cochabamba, hasta la ciudad de La Paz, bajo un amplio operativo de seguridad.

El director nacional de Régimen Penitenciario informó que se adoptaron todas las medidas logísticas y de seguridad para garantizar la comparecencia del acusado en el juicio por el presunto intento de golpe de Estado de junio de 2024.

Zúñiga declarará por caso 26J

Antes de abordar la aeronave, Zúñiga agradeció a los medios de comunicación por el seguimiento a su caso y expresó confianza en el proceso judicial.

"Creo que estamos entrando al inicio del final de este proceso y muy pronto se van a esclarecer estos hechos", afirmó.

La audiencia fue programada para desarrollarse en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se prevé el inicio formal del juicio.

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