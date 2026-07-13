Diputada Vargas sobre paquete de reformas: "Lo fundamental es dar espacio a la inversión privada"

La diputada de Alianza Libre, Cecilia Vargas, señaló que su bancada aún no recibió el paquete de reformas estructurales anunciado por el Gobierno para reactivar la economía, por lo que pidió que los proyectos sean enviados con transparencia para iniciar su análisis en la Asamblea Legislativa.

Normas en busca de la inversión privada por la reactivación económica

La legisladora sostuvo que las normas deben enfocarse en generar condiciones para atraer inversión privada, fortalecer la seguridad jurídica y dinamizar la economía nacional.

“Lo fundamental es dar espacio a la inversión privada. Queremos que nuestra economía funcione y que las leyes tengan ese enfoque”, afirmó.

Vargas indicó que, una vez ingresen los proyectos, será necesario analizarlos junto a los sectores involucrados, aunque consideró que el proceso de socialización no debe retrasar su tratamiento.

Economía, Hidrocarburos y Energía, temas fundamentales a tratar

Asimismo, remarcó que el Ejecutivo debe actuar con claridad en la presentación de las propuestas.

“Es importante que el discurso pase a lo escrito y a lo concreto. Ya no es momento de anuncios, sino de presentar las leyes para que puedan ser revisadas y tratadas”, señaló.

La diputada explicó que entre las prioridades se encuentran las reformas vinculadas a la economía, hidrocarburos y energía, además de normas que otorguen mayor seguridad jurídica para incentivar la llegada de nuevas inversiones.

También advirtió que la experiencia de gestiones anteriores obliga a revisar cuidadosamente el contenido de los proyectos para evitar disposiciones que no hayan sido debidamente transparentadas.

Finalmente, aseguró que Alianza Libre evaluará cada iniciativa una vez sea remitida oficialmente a la Asamblea y presentará observaciones o propuestas de modificación cuando corresponda, con el objetivo de contribuir a la reactivación económica del país.

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