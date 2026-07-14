¿Planea viajar? La ABC reporta vías con restricciones y un tramo cerrado este martes

La circulación vehicular presenta afectaciones en cuatro tramos de la Red Vial Fundamental, según el reporte actualizado este martes 14 de julio por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

De acuerdo con el reporte, Santa Cruz concentra un punto no transitable y otro con restricción vehicular, mientras que en La Paz se mantienen horarios limitados para el paso y en Pando existen dos rutas transitables con desvíos.

Foto: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

En el departamento cruceño, el tramo San Lorenzo–Salinas continúa no transitable debido a una inundación a la altura del puente San Miguelito.

Además, el tramo Bermejo–La Angostura presenta restricción vehicular. La circulación está limitada de lunes a viernes entre las 09:00 y 11:30 y de 14:00 a 17:00, mientras que los sábados la restricción rige de 09:00 a 11:30.

En La Paz también se mantiene una restricción vehicular en el tramo Puente Chaco–Puente Villa. La circulación está restringida de lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00. Los domingos, la medida se aplica de 08:00 a 13:30.

Por otra parte, en Pando los tramos Km 185–La Floresta y Conquista–El Sena se encuentran transitables con desvíos debido a trabajos de construcción. La ABC recomendó a los conductores circular con precaución por los desvíos habilitados.

Según el reporte, los demás tramos carreteros del país se encuentran transitables. La ABC mantiene habilitados su canal de información https://transitabilidad.abc.gob.bo para que los conductores puedan verificar las condiciones de las carreteras antes de iniciar un viaje.

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