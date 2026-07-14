Recolectoras de material reciclable reciben certificación que valida su oficio en Bolivia

Un total de 28 personas dedicadas a la recolección de residuos reciclables en la ciudad de La Paz obtuvo la certificación como técnicos básicos en recolección de materiales reciclables, luego de completar un proceso de capacitación de más de tres meses.

La entrega de certificados se realizó en la Embajada de España en Bolivia y contó con la presencia del embajador Fernando García Casas, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, además de representantes del Ministerio de Educación y del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

Del grupo de graduados, 17 pertenecen a la asociación EcoWarmis y 11 a Recicladoras en Acción, quienes cursaron cinco módulos de formación enfocados en la separación y clasificación de residuos.

Mujeres aimaras, dedicadas a la recolección de residuos en las calles, participan en un acto de certificación. Foto: EFE

Victoria Limachi, una de las beneficiarias, destacó que la certificación representa un reconocimiento oficial a una actividad que durante años desarrollaron de manera empírica.

"Ha sido un logro para nosotros que somos recicladores y con esto podemos hacer varias cosas porque ya estamos reconocidos por una autoridad", afirmó.

Un oficio que sostiene a cientos de familias

Leonarda Chávez, de 74 años y con más de tres décadas dedicada al reciclaje, señaló que recuperar ropa, papel, cartón, plásticos y vidrio contribuye tanto a la economía familiar como al cuidado del medioambiente.

La recicladora Leonarda Chávez, dedicada a la recolección de residuos en las calles, sostiene un diploma durante un acto de certificación. Foto:EFE

Por su parte, Carla Chávez, presidenta de Recicladoras en Acción, explicó que muchas mujeres heredaron este trabajo de sus madres y abuelas, quienes encontraron en el reciclaje una forma de sostener a sus familias tras enfrentar situaciones de violencia o dificultades económicas.

"Ya no somos recicladoras empíricas, sino que tenemos un título. Somos un factor importante para la protección del medioambiente", manifestó.

Formación continuará

El director del Centro de Educación Alternativa de La Paz, Emilio Limachi, informó que esta modalidad de formación está dirigida a personas que no tuvieron acceso a una capacitación formal y adelantó que el Ministerio de Educación proyecta ampliar el programa hasta alcanzar el nivel de técnico medio.

El embajador de España, Fernando García Casas, resaltó la importancia de reconocer el trabajo que realizan los recicladores, quienes impulsan el reciclaje pese a desempeñar sus labores en condiciones difíciles.

El embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas (d), entrega a una recicladora un diploma durante acto de certificación. Foto: EFE

Actualmente, las asociaciones EcoWarmis y Recicladoras en Acción realizan campañas de concienciación puerta a puerta para recolectar materiales reciclables, aunque enfrentan la falta de centros de acopio en La Paz, lo que obliga a muchos de sus integrantes a clasificar los residuos en sus propios hogares.

De acuerdo con datos de ONU-Habitat, Bolivia genera alrededor de 8.000 toneladas de basura al día, gran parte de las cuales termina en botaderos a cielo abierto.

Mira la programación en Red Uno Play