¿Habrá feriado largo en La Paz? Esto dijo el Gobierno

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, se refirió a la posibilidad de ampliar el feriado por el 16 de julio en La Paz y señaló que el tema todavía se encuentra en análisis.

La autoridad explicó que el decreto que regula los feriados nacionales no contempla, por ahora, un puente para esta fecha departamental, por lo que cualquier ampliación debe ser evaluada con mayor detalle.

“Hay que pensar todavía ese tema porque en el decreto que rige los feriados nacionales no se tiene previsto ese puente. En eso debemos ser sinceros”, afirmó Bascopé.

Piden esperar anuncio oficial

El ministro indicó que el Gobierno se tomará unas horas para analizar si existe viabilidad de ampliar el descanso, por ejemplo, del jueves 16 al viernes 17 de julio.

“Debemos darnos un tiempito todavía, unas horas, para poder ver esa viabilidad o no”, señaló.

Bascopé remarcó que el país viene de 53 días difíciles, por lo que el análisis también debe tomar en cuenta la necesidad de reactivar el aparato económico y productivo.

Efeméride paceña y mensaje presidencial

La autoridad destacó que La Paz representa una parte importante de la diversidad cultural del país y adelantó que el presidente Rodrigo Paz emitirá una salutación en la fecha correspondiente.

“El presidente va a dar su salutación el día que corresponda y obviamente es un mensaje muy esperanzador”, manifestó.

Bascopé pidió que la efeméride paceña sea celebrada con civismo, unidad e integridad.

“Lo importante es que celebremos los paceños estas efemérides con el mayor civismo y además con la mayor integridad”, expresó.

Horario continuo también está en evaluación

Consultado sobre la posibilidad de aplicar horario continuo por las actividades del 16 de julio, el ministro evitó confirmar una decisión definitiva y pidió tolerancia hasta que se emita una comunicación oficial.

“Les pido que tengan un poco de tolerancia, un poco más de paciencia. Ya va a haber más noticias”, indicó.

Reactivación económica como prioridad

Bascopé señaló que el gabinete trabaja en medidas para reactivar el aparato económico, productivo y social del país.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno busca actuar con equilibrio entre la celebración de las efemérides y la necesidad de mantener la actividad económica.

“Tenemos que ir de la mano”, dijo al referirse a empresarios y trabajadores.

Mira la programación en Red Uno Play