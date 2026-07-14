Gobierno anuncia Cumbre minera que reunirá a más de 800 actores

El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, anunció que la cumbre minera reunirá a todos los actores productivos del país con el objetivo de recoger propuestas, identificar problemas del sector y avanzar en la estructura de un nuevo Código Minero.

La autoridad explicó que en el encuentro participarán representantes del sector estatal, cooperativo y privado, en un diálogo que busca construir consensos amplios.

“Va a ser con todos los actores productivos mineros, es decir, van a estar del sector estatal, del sector cooperativo y del sector privado”, señaló Calderón.

No habrá ley inmediata de minería

Consultado sobre si ya existe una ley minera lista para ser enviada como parte del paquete legislativo, el ministro aclaró que aún no se cuenta con una nueva norma y que el trabajo comenzará precisamente en la cumbre.

“No tenemos todavía una nueva ley de minería, va a haber un Código Minero”, indicó.

La cumbre se desarrollará los días 22, 23 y 24 de julio, y servirá para definir los principales lineamientos de la futura normativa.

Código tendrá varios componentes

Calderón explicó que el nuevo Código Minero no solo abordará aspectos procedimentales, sino también temas sustantivos vinculados a la actividad minera.

Indicó que la norma podría estar organizada en varios libros, dependiendo de los acuerdos que se alcancen durante el encuentro.

“El código va a contemplar no solamente la parte procedimental, sino también la parte sustantiva”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que se analizarán procedimientos relacionados con la autoridad jurisdiccional administrativa minera, encargada de otorgar derechos mineros.

Borrador podría estar listo hasta fines de agosto

El ministro adelantó que se espera contar con un borrador del nuevo Código Minero hasta fines de agosto, aunque aclaró que primero debe definirse la estructura y luego la modalidad de redacción.

“Esperamos que a más tardar tengamos un borrador a fines de agosto”, sostuvo.

Después de esa etapa, el documento será socializado con distintos sectores de la sociedad boliviana, entre ellos campesinos, la Central Obrera Boliviana, ambientalistas y otros actores vinculados al debate minero.

Cooperativistas participarán en el encuentro

Respecto al sector cooperativo, Calderón aseguró que estará presente en la cumbre, junto a empresas privadas grandes y pequeñas, además del sector estatal.

La autoridad informó que se prevé la participación de más de 800 personas en el encuentro, que se realizará en instalaciones de la Universidad Privada Boliviana.

“Todos van a participar, todos los actores productivos mineros”, remarcó.

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