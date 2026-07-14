Trabajadores de salud anuncian nuevo paro por sueldos atrasados

El sistema de salud departamental en Santa Cruz enfrentará una jornada crítica este martes tras confirmarse un paro movilizado de 24 horas en los tres niveles de atención pública. De acuerdo a los dirigentes del sector, la medida responde directamente a la falta de los salarios correspondientes al mes de junio.

Los trabajadores denunciaron que tanto el Ministerio de Salud como la Gobernación se responsabilizan mutuamente por el retraso debido a presuntos errores en las planillas de asistencia.

"Es una situación en la que ambos se echan la culpa y los trabajadores estamos perjudicados; nos sorprendió que el Ministerio haya incumplido este mes", aseveró Esther Ortuste, representante de los trabajadores en Salud.

A pesar del cese de actividades en la consulta externa, Ortuste confirmó que las áreas más sensibles de los hospitales no quedarán desatendidas. "Los diferentes servicios funcionan porque tenemos pacientes internados que se deben priorizar y que serán atendidos", concluyó la representante.

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