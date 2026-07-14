Concejo Municipal alista plan para recuperar el 'Casco Viejo' en Santa Cruz

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra anunció el inicio de un plan integral para la recuperación del centro histórico, con el objetivo de revertir el deterioro urbano, reactivar la actividad comercial y devolverle al casco viejo su valor patrimonial.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, señaló que el abandono del centro de la ciudad es el resultado de problemas acumulados durante varios años y aseguró que una de las causas que afectó al comercio y a los vecinos fue la implementación del sistema BRT.

"Estamos trabajando en un plan integral para la recuperación de nuestro centro histórico. Sabemos que hay muchas condiciones lamentables que nos dejó no solamente la gestión pasada, sino que también hemos visto que desde que se hizo mal el tema del BRT se afectó a bastantes comercios y viviendas dentro del centro de la ciudad", afirmó Nayar.

La autoridad explicó que la propuesta contempla incentivos tributarios para promover la inversión y la participación del sector privado en la revitalización del casco viejo.

"Se va a trabajar en una serie de incentivos tributarios y de la mano del sector privado. Además, estamos impulsando una ley de Alianzas Público-Privadas y una ley de concesiones para generar soluciones integrales", indicó.

Nayar manifestó que, una vez concluidos los trabajos técnicos, el Concejo dará a conocer las acciones específicas que serán implementadas para recuperar este importante espacio urbano.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esto logre solucionarse. El centro histórico es la casa de todos, representa nuestra cultura, nuestra identidad y hay que trabajar de inmediato para resolver los problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace años", concluyó la presidenta del Concejo Municipal.

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