Fegasacruz denuncia que el abastecimiento de diésel sigue sin normalizarse

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) expresó su preocupación por la persistente falta de diésel en el país y aseguró que el abastecimiento comprometido por el Gobierno y YPFB no se ha concretado, lo que mantiene en incertidumbre a los productores.

El presidente de Fegasacruz, Alex Justiniano, recordó que las autoridades se comprometieron a distribuir más de 70 millones de litros de diésel durante julio, equivalentes a cerca de tres millones de litros diarios para el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, sostuvo que la realidad ha sido distinta.

"Se comprometió el Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB, con los sectores productivos cruceños. Se habló de un abastecimiento de alrededor de 80 millones de litros para este mes, pero esa situación no se ha dado. La realidad contrasta con el relato que nos indicaron", manifestó Justiniano.

El dirigente señaló que, pese a los compromisos asumidos, la normalización del suministro aún no se ha logrado, situación que genera preocupación en el sector productivo.

Justiniano también hizo referencia a las consecuencias que dejaron los bloqueos registrados durante mayo y junio, indicando que las restricciones en las carreteras afectaron de manera significativa la actividad ganadera.

Según explicó, durante ese periodo disminuyó considerablemente el faeneo de ganado bovino. Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, Fegasacruz registró una reducción cercana a las 100 mil cabezas faenadas.

"Esa disminución ha provocado una sobreoferta de ganado en pie, lo que terminó reduciendo el precio que recibe el productor. Sin embargo, esa baja no se ha reflejado en la misma proporción en el precio que paga el consumidor final", cuestionó.

El sector ganadero espera que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos para garantizar el abastecimiento de combustible y evitar mayores perjuicios a la producción agropecuaria del departamento.

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