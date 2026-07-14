¡Continúa en ascenso! El BCB fija el tipo de cambio oficial para este martes 14 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este lunes el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este martes 14 de julio. La entidad financiera matriz fijó el valor de la divisa extranjera en Bs 10,50.

El nuevo valor representa un incremento respecto a la cotización de hoy lunes, cuando el dólar se ubicó en Bs 10,40. Con esta medida, el país entra en su tercera semana bajo el nuevo régimen flexible del dólar, un esquema que ha sustituido la histórica fijeza de la moneda estadounidense para adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

Detalles de la cotización

Tipo de cambio para el martes 14 de julio: Bs 10,50

Tipo de cambio previo (lunes 13 de julio): Bs 10,40

Vigencia: A partir de las 00:00 horas del martes en todo el país.

Contexto: Esta modificación se enmarca en la tercera semana de implementación del régimen cambiario flexible por parte del BCB, el cual permite ajustes paulatinos en la cotización oficial según el monitoreo financiero de la institución.

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