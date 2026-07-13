Así cotiza el dólar paralelo al cierre de este lunes 13 de julio

El mercado cambiario informal en Bolivia registró una jornada de constante movimiento este lunes 13 de julio. Al cierre de las operaciones, el dólar paralelo se cotizó en Bs 10,48 para la compra y Bs 10,50 para la venta, según el reporte especializado del portal dolarboliviahoy.com.

A lo largo del día, la divisa estadounidense mostró fluctuaciones moderadas en las calles y plataformas de monitoreo:

Inicio de jornada (06:00 AM): El día arrancó con una brecha notable, cotizándose en Bs 10,52 para la compra y Bs 10,46 para la venta .

Media jornada (12:00 PM): Al mediodía, la divisa experimentó un leve retroceso, situándose en Bs 10,43 para la compra y Bs 10,45 para la venta .

Cierre de jornada (Tarde/Noche): Finalmente, el mercado informal se estabilizó en los Bs 10,50 para la venta, consolidando la tendencia de las últimas horas.

dolarboliviahoy.com.

La brecha con el tipo de cambio oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo para este lunes un tipo de cambio oficial de Bs 10,40.

Dato clave: La diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo al cierre de este lunes se sitúa en Bs 0,10 para la venta, reflejando que la cotización informal continúa operando con un margen superior al establecido por el ente emisor.

Los analistas y agentes económicos siguen de cerca estas variaciones diarias, las cuales reflejan la dinámica de oferta y demanda de la divisa norteamericana en el mercado nacional.

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