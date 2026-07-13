Agro denuncia que revendedores compran combustible como productores y luego lo ofrecen a Bs 20 el litro

La escasez de diésel continúa afectando al sector productivo del país. Productores de granos y caña denunciaron que el combustible llegó a ofrecerse hasta en Bs 20 por litro en el mercado negro, mientras los surtidores permanecen sin abastecimiento pese a los anuncios del Gobierno sobre la normalización del suministro.

El presidente de Codepro, Edward Condo, aseguró que la situación es crítica, especialmente en plena zafra cañera y en el inicio de la cosecha de cultivos de invierno.

“Esta mañana estuve por la zona del Norte Integrado. Ninguno de los surtidores cuenta con combustible. Ya estamos prácticamente en plena zafra cañera y lamentablemente no hay disponibilidad. Lo propio ocurre en las zonas donde se está cosechando, como el sur, donde tampoco ha llegado la cantidad suficiente, pese a que realizamos gestiones para que prioricen estas regiones”, manifestó.

Condo explicó que la falta de diésel también afecta el inicio de la cosecha de sorgo y girasol en la zona este, además de la siembra de invierno en el Norte Integrado, advirtiendo que algunos productores podrían dejar de cultivar por la incertidumbre en el abastecimiento.

Según el dirigente, el consumo diario del sector alcanza los 2 millones de litros de diésel, volumen que, afirmó, no está siendo cubierto.

“En realidad el consumo diario es de 2 millones de litros. Esa es la provisión normal de diésel. Sin embargo, no hay esa cobertura”, sostuvo.

A la escasez se suma, según los productores, la aparición de un mercado ilegal donde el combustible se comercializa con un fuerte sobreprecio.

“Se escuchan casos inclusive que están ofreciendo a 20 bolivianos el litro. Esa es una locura, pagar 20 bolivianos por combustible”, lamentó Condo.

El presidente de Codepro señaló que la falta de controles estaría permitiendo que personas ajenas al sector adquieran combustible en los surtidores para luego revenderlo.

“Cuando hay este tipo de escasez, la gente hace fila y se hace pasar por productor. Ellos tienen el tiempo suficiente. Nosotros, cuando estamos en cosecha, no tenemos verdaderamente tiempo ni para hacer fila. Compran como productores y después lo revenden o lo ofrecen por afuera”, denunció.

Los productores pidieron a las autoridades garantizar el abastecimiento de diésel en las zonas agrícolas y reforzar los controles para evitar la reventa ilegal del carburante, advirtiendo que la continuidad de la escasez podría afectar el desarrollo de la cosecha y la siembra de la campaña de invierno.

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