¿Dólares físicos o digitales? Economista explica cuál conviene ante el alza de la divisa

Ante la subida del precio del dólar en Bolivia y la búsqueda de alternativas para proteger los ahorros, el economista Salvador Ortega explicó las diferencias entre conservar dólares físicos o recurrir a dólares digitales, como el USDT y el USDC.

Mencionó que la cotización del dólar continúa bajo presión y que las familias se preguntan qué opción tomar frente a la variación del tipo de cambio.

“Al día de hoy, el tipo de cambio está en 10,40 y en el mercado paralelo está casi en 10,50, 10,60. El dólar evidentemente va a seguir subiendo, ya que hay varios factores que indican que continuará incrementándose de forma gradual”, afirmó.

El dólar digital como referencia del mercado paralelo

El economista explicó que las criptomonedas estables, conocidas como stablecoins, principalmente el USDT, se convirtieron en una referencia para conocer el valor del dólar en el mercado paralelo.

Indicó que plataformas digitales manejan diferentes cotizaciones y que los valores pueden variar según el mercado.

“El USDT siempre ha sido el valor referencial del dólar paralelo. Las plataformas digitales como Binance, Bybit, Wallbit y otras tenían distintos valores de cambio”, explicó.

Según Ortega, actualmente existen diferencias entre plataformas, con cotizaciones que fluctúan diariamente.

Ventajas y riesgos del dólar digital

El especialista señaló que adquirir dólares digitales puede ser más sencillo que conseguir dólares físicos, debido a que solo se requiere una plataforma digital, conexión a internet y realizar el cambio correspondiente.

Sin embargo, aclaró que existen diferentes tipos de dólares digitales y recomendó analizar cuál utilizar. “Tenemos dos dólares digitales: el USDT y el USDC. Siempre se recomienda tener el USDC, ya que el USDT está prohibido en ciertos países para su uso”, indicó.

Respecto a la seguridad, explicó que los dólares físicos tienen riesgos relacionados con su almacenamiento, especialmente si permanecen guardados en domicilios.

“Uno compra los dólares físicos, pero no generan nada; van a estar quietos y eso también tiene cierto riesgo porque pueden robarlos”, señaló.

En cambio, afirmó que los dólares digitales pueden generar rendimientos dependiendo de la plataforma utilizada. “Una vez que uno lo compra, puede depositarlo y ese dólar digital está generando rendimientos. No son muchos, pero por lo menos un 4 o 5% en dólares digitales es mucho más viable”, sostuvo.

Recomienda diversificar los ahorros

Ortega recomendó no concentrar todos los recursos en una sola moneda y evaluar el objetivo antes de comprar dólares.

“No es simplemente lanzarnos y comprar dólares. Hay que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos. Si queremos ahorrar, tenemos que mantener liquidez y la diversificación también es importante”, explicó.

El economista sugirió mantener una parte de los recursos en bolivianos, otra en dólares digitales y buscar opciones que permitan generar algún rendimiento.

“Lo ideal es diversificar: tener una parte en bolivianos, una parte del ahorro en dólares digitales y que esos dólares digitales estén generando rendimientos”, afirmó.

Finalmente, señaló que las plataformas digitales ofrecen alternativas con rendimientos definidos, que pueden alcanzar entre un 4% y 5% anual, aunque recomendó evaluar las condiciones y riesgos antes de tomar una decisión financiera.

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