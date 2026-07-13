Comprar, vender o alquilar: ¿qué hacer con los inmuebles? Esto aconseja un experto

La reactivación económica del país posterior a los 53 días de bloqueos, sumada a la coyuntura del régimen cambiario flexible, ha generado dudas generalizadas respecto a la conveniencia de comprar, vender o alquilar bienes inmuebles. Ante este escenario de volatilidad y falta de un piso de estabilidad definitivo en el tipo de cambio, especialistas financieros instan a la ciudadanía a conducirse bajo dos principios fundamentales: paciencia y prudencia.

El consultor financiero Jaime Bravo explicó que, si bien la tendencia natural de las familias en periodos de incertidumbre inflacionaria es buscar refugio en activos reales como terrenos o casas, cada operación patrimonial debe analizarse minuciosamente según el objetivo final de la adquisición. Para ello, diferenció tres escenarios clave:

Adquisición para vivienda propia

Cuando el objetivo es asegurar un techo familiar y migrar del régimen de alquiler, la decisión resulta más viable en el largo plazo, siempre que se cumplan estrictos indicadores de salud financiera:

Capacidad de pago: La cuota mensual del crédito bancario no debe comprometer más del 30% de los ingresos netos disponibles, resguardando los fondos destinados a alimentación, salud, transporte y educación.

Fondo de contingencia: Es indispensable contar con un ahorro equivalente a por lo menos tres meses de cuotas bancarias en caso de desempleo o variaciones en los ingresos.

Calce de monedas: En caso de requerir financiamiento, la deuda debe ser contraída obligatoriamente en bolivianos si los ingresos del solicitante son en esa moneda.

"Tus obligaciones deben estar en la moneda en la que están tus ingresos. Eso es un principio que se llama calce financiero. Si te vas a prestar, préstate en bolivianos porque vas a asumir un compromiso durante 10, 15, 20 o hasta 30 años de tu vida", enfatizó Bravo.

Inmuebles como negocio de alquiler

Para quienes evalúan la compra de inmuebles con el fin de generar rentas corrientes, el experto sugirió realizar un riguroso estudio de campo previo (scouting). La devaluación y la inflación suelen encarecer los costos de mantenimiento y los servicios básicos, variables que impactan directamente en el margen de ganancia neto y en la capacidad de cubrir el préstamo subyacente.

Fines especulativos (Compra para reventa)

Bravo desmitificó la teoría económica tradicional de que la tierra nunca pierde valor, advirtiendo que los fenómenos de migración urbana provocados por la conflictividad social e institucional pueden deprimir los precios en ciertas regiones. Asimismo, señaló que el mercado de remodelación y reventa rápida no cuenta con el dinamismo observado en otros países de la región.

El riesgo de operar bajo el pánico masivo

El analista advirtió sobre el peligro de replicar conductas colectivas irracionales, recordando las pérdidas económicas sufridas por ciudadanos que adquirieron la divisa estadounidense a cotizaciones elevadas debido al pánico generado por las expectativas cambiarias y la transición política.

"Las personas nos desesperamos ante una situación de incertidumbre. Cuando el dólar comenzó a subir... te entró el pánico y compraste porque todo el mundo lo hace. Tomamos malas decisiones porque vemos que todo el mundo está comprando inmuebles, acciones o criptoactivos, y no conocemos el negocio", apuntó.

Finalmente, para el sector vendedor, la recomendación técnica es evitar la liquidación de activos por temor, evaluando rigurosamente el destino que se le dará a la liquidez obtenida. Cambiar un patrimonio inmobiliario por bienes de consumo o lujos suntuarios, o mantener el dinero estático expuesto a la pérdida de poder adquisitivo, resulta financieramente inviable en el contexto económico actual.

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