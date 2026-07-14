Colegio Médico de Bolivia apoya paro de salud previsto para este martes

El Colegio Médico de Bolivia determinó apoyar al paro de salud a nivel nacional, tras constatar el incumplimiento en el pago de sueldos en diversas regiones del país. Esta decisión paraliza de manera indefinida la consulta externa en los hospitales públicos.

A pesar de la medida de presión, la dirigencia médica nacional aseguró que no se desamparará a los pacientes que requieran atención crítica o inmediata en los establecimientos de salud.

"Todos los médicos vamos a estar en los hospitales reforzando las emergencias, sin descuidar a los pacientes con cáncer, con insuficiencia renal ni las cirugías de urgencia", enfatizó Wilfredo Anzoátegui, presidente de la institución matriz de los profesionales de la salud.

La dirigencia médica nacional lamentó que el Ministerio de Salud no cumpliera con el compromiso de regularizar los pagos pendientes hasta el pasado lunes, una situación que afecta a casi todos los departamentos del país con la única excepción de La Paz.

"Estamos nosotros abiertos al diálogo y esperamos que la ministra o el responsable de recursos humanos se comunique con el Consejo Médico Nacional para explicarnos la situación", puntualizó Wilfredo Anzoátegui al advertir que mantendrán la protesta.

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