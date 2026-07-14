Pacientes renales mantienen vigilia indefinida por deuda a centros de diálisis

Los pacientes renales cumplen ocho días de vigilia en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra para exigir al Ministerio de Salud el pago de una deuda de ocho meses con los centros de diálisis que atienden a personas bajo convenio con el sistema público.

El representante de los pacientes aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades. "Solo nos han visitado algunas autoridades y representantes del Comité Cívico, que nos está apoyando con una acción de libertad", manifestó.

Los pacientes informaron que este recurso fue presentado ante el Palacio de Justicia con el objetivo de que las autoridades cumplan con los pagos pendientes y garanticen la continuidad de los tratamientos.

Según el dirigente, en Santa Cruz existen alrededor de 2.000 pacientes renales, de los cuales el 70% recibe atención en clínicas de convenio y el 30% en hospitales de segundo nivel.

"Lo único que le pedimos a la ministra es que pague a los centros de convenio para que nosotros tengamos la diálisis digna que nos merecemos como bolivianos", expresó.

Los representantes advirtieron que, si algún centro de diálisis deja de operar por falta de recursos, cientos de pacientes quedarían sin atención, ya que los hospitales públicos no cuentan con la capacidad suficiente para absorber la demanda.

"Apenas tienen ocho máquinas en los hospitales de segundo nivel. Si un centro se cierra, no habrá dónde dializar a los pacientes", alertó el dirigente.

Los pacientes anunciaron que la vigilia continuará de manera indefinida hasta que el Gobierno cancele la deuda con los centros de diálisis y garantice la atención de quienes dependen de este tratamiento para sobrevivir.

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