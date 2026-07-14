Canciller entrega a Rodrigo Paz la medalla del Cóndor de los Andes

El canciller Fernando Aramayo entregó este lunes al presidente Rodrigo Paz Pereira la medalla de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar, considerada la máxima distinción del Estado boliviano.

La imposición se realizó durante un acto oficial en instalaciones de la Cancillería, donde también se presentaron los nuevos lineamientos de la política exterior de Bolivia.

Acto en Cancillería

La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos e invitados especiales, en el marco de una actividad orientada a mostrar la nueva ruta de la política exterior boliviana.

Durante el acto, se destacó el rol del presidente como Gran Maestre de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, condición que corresponde al jefe de Estado en el grado de Gran Collar.

Presentan lineamientos de política exterior

La entrega de la condecoración se realizó en el mismo acto en el que el Gobierno expuso los lineamientos de su política exterior, con énfasis en cooperación, apertura internacional, integración regional y relacionamiento con otros países.

El evento forma parte de la agenda institucional de la Cancillería para proyectar una nueva etapa de vínculo de Bolivia con la comunidad internacional.

Una condecoración histórica

La Orden Nacional del Cóndor de los Andes es una de las distinciones más importantes del país y cuenta con diferentes grados, entre ellos Gran Collar, Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial y Caballero.

El grado de Gran Collar está reservado para altas autoridades de Estado y representa el máximo nivel dentro de esta condecoración nacional.

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