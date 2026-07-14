Todo listo para celebrar a La Paz: Conoce el cronograma de actividades de las fiestas julias

La ciudad de La Paz presentó el cronograma oficial de actividades por los 217 años de la Gesta Libertaria, que comenzará el 15 de julio con el tradicional levantamiento de la Tea de Murillo en la Casa de Pedro Domingo Murillo y concluirá con los actos protocolares del 16 de julio.

Actos protocolares en el centro paceño

El desfile de teas será encabezado por el presidente del Estado, el alcalde César Dockweiler y el gobernador del departamento, Luis Revilla. Este año tendrá una modificación en su recorrido: partirá desde la plaza Ingavi, ingresará a la plaza Murillo, continuará por la calle Ayacucho hasta el Obelisco y luego recorrerá la avenida Mariscal Santa Cruz y el paseo El Prado, finalizando en la plaza del Estudiante.

Para el 16 de julio se programaron la ofrenda floral, el Tedeum, la procesión de la Virgen del Carmen y un encuentro nacional de gobernadores que se desarrollará en un cholet de Alto Lima, en la ciudad de El Alto.

Según las autoridades, siete gobernadores ya confirmaron su participación en la reunión, que será presidida por el gobernador Luis Revilla y abordará temas relacionados con el financiamiento y el futuro de las gobernaciones.

Verbena paceña con artistas de altura

La celebración también incluirá la tradicional verbena paceña del 15 de julio en inmediaciones de San Francisco, donde se instalará una pantalla gigante de aproximadamente 40 metros y se presentarán únicamente artistas nacionales.

Entre los grupos confirmados figuran Explosión Cumbia, Los Trampas y Ch'acha Malco, además de otras agrupaciones de música folklórica y rock.

La Alcaldía informó que el evento contará con un operativo especial de seguridad y busca congregar a miles de asistentes para celebrar una de las fechas cívicas más importantes del departamento.

Verbena en la ciudad de El Alto

A su vez, y conmemorando las fiestas julias del departamento, la ciudad de El Alto también brindará una verbena especial con artistas invitados. Según el alcalde de la urbe alteña, Eliser Roca, el presupuesto económico que se utilizará para tal evento será "cortesía" de los grupos que indicaron que realizan este festejo por La Paz.

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